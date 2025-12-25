25日(木)の夜は西日本から風が強まるでしょう。26日(金)は強い冬型の気圧配置となり、強烈な寒気が流れ込む見込みです。北日本から西日本の日本海側を中心に冬の嵐となるでしょう。暴風や暴風雪、大雪による道路への影響リスクが高くなりそうです。交通障害に警戒してください。太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。北海道〜北陸は暴風雪や大雪の恐れ関東甲信や東海の山地で大雪26日(金)は冬型の気圧配置が強まるでしょ