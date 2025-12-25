テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士・今井春花さん（26）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を投稿した。「月曜日の衣装です!!パーマかけたの!?と5人くらいに言われました」とコメントし、ワンピース姿を公開。グレーのキャミワンピースを着用しており、髪はパーマをかけたようにふんわりとセットされている。「メイクさんがおし