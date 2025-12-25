歌手華原朋美（51）が24日にインスタグラムを更新。ドレス姿を公開した。「メリークリスマス」とコメント。クリスマスツリーの前に立ち、袖の透けた黒いゴージャスなドレス姿を披露した。23年3月、自身のブログで約30キロの減量をしたことが話題になった。また、20日には自身のSNSで「ベスト体重に戻しました」と報告していた。