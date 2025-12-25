女優の熊谷真実（65）が24日までにインスタグラムを更新。体調不良のため、イベントを欠席したことを報告した。「すみません。21日のリアンディのイベントに出られなかったこと、大変申し訳ございませんでした」と謝罪し「眩暈がして立ってられなくなり、ただひたすら横になっていましたが頭痛が治らないので医者に行ったところ、コロナでもなくただの過労だったのでホッとしています」と体調を明かした。「21日に会えなかった方、