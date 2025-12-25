フリーアナウンサーの山本里菜（31）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。「クリスマス忘年会お肉食べすぎた」と報告。「この可愛いワンピースは1枚で素敵に仕上がる!スタイルも良く見えるからお気に入りだよ」と着用しているワンピースを紹介した。デコルテが大きく開いた、赤いロングワンピース姿を数枚投稿した。この姿にフォロワーからは「元々スタイルいいじゃないですか」「かわいいほんと