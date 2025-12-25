timeleszの菊池風磨とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが来年1月3日放送のテレビ東京『風磨とチョコプラのふちど〜るマップ』（後10：00）に出演する。街の中心部には目もくれず、ひたすら“ふち”を歩く異色のバラエティーが、2023年12月以来、2年ぶりに復活。今回は「東京・湯島」を舞台に、“ふち”で楽しいものを3人目線で探し出す。【写真】凛々しい顔をみせる菊池風磨第3弾の舞台となるのは、学問の神様・湯島天満