歌手、中森明菜（60）が24日にインスタグラムを更新。新曲リリースを発表した。中森は「AKINA NAKAMORI "Merry Christmas, My Heart"2025.12.24 Digital Release」と新曲の配信を発表。白黒写真の近影を添えた。さらに、ストーリーズ機能を用いて「メリークリスマスよろしければ聞いてみて下さい」と呼びかけた。