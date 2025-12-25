俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、来年2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』において、浜辺と目黒によるスペシャル対談が、東宝公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】「ほどなく、お別れです」浜辺美波＆目黒蓮の特別対談遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音