俳優のチソン、パク・ヒスン、ウォン・ジナらが出演する韓国ドラマ『二度目の裁判』が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」のコンテンツブランドスターにて、2026年1月2日より見放題独占配信を開始する（全14話／毎週金曜2話ずつ配信）。メインキャスト3人が並ぶ本ポスターと予告編が解禁された。【動画】緊迫感あふれる『二度目の裁判』予告映像本作は、韓国を代表するグローバルエンターテイ