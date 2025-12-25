元AKB48のタレント西野未姫（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族でクリスマスを楽しむ姿を投稿した。西野は「メリークリスマスイブ家族みんなでサンタさんになりました」と報告し、夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）と長女のにこりちゃん（2）とサンタクロースにふんし、笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「キレイなママでにこちゃんも嬉しいね」「可愛いサンタ親子」「んな似合ってますね