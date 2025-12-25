歌手で女優の今井美樹（62）が24日までにインスタグラムを更新。公式アカウント開設を発表した。今井は自身の近影を添え「みなさん、こんにちは。今井美樹です。ずっと心のどこかで始めたいと思っていたInstagramを、今日から始めることにしました。こういうことは奥手なので、更新はたぶん不定期です（笑）でもこうしてみなさんとつながれる場所ができたことを、とても嬉しく感じています」と報告した。続けて「先週末、ファンク