【ワシントン共同】米司法省は24日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏に関連する可能性がある資料100万件以上が新たに見つかったとX（旧ツイッター）で発表した。全ての資料の公開時期がさらに遅れる可能性が高まっている。米メディアによると、司法省は新法に基づく公開期限の今月19日以降、約13万ページ分の資料を開示し、追加で順次公開する方針。被害者の個人情報などを保護する作業に手間取っ