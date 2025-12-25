茨城県は25日、同県城里町の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの疑い事例について、遺伝子検査の結果、陽性だったと発表した。飼育する採卵鶏約97万羽の殺処分を始めた。県によると、全国で今季10例目。県は、この養鶏場から半径10キロ以内にある農場で飼育中の計約81万羽の移動や搬出を制限した。24日午前、養鶏場の管理者から同じケージの複数羽がまとまって死んでいるとの通報を受け、県北家畜保健衛生所が10羽を