【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２５日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が建造中の原子力潜水艦を視察したと伝えた。正恩氏は、米国が韓国の原潜建造を支援することについて「国家の安全を侵害する攻撃的行為」と反発した。同通信によると、正恩氏は「海軍力の近代化、核武装化を一層加速させるのは不可欠の選択だ」と強調した。視察では「水中秘密兵器」の研究状況も確認したという。視察日は明らかに