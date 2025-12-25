わんこをソファから降ろそうとオリジナルソングまで披露するおばあちゃん。しかし当のわんこは真逆の行動をとったようで…？微笑ましいふたりのやり取りは話題を呼び、投稿は34万回再生を突破。「どちらも可愛い♡」「おばあちゃん大好きなのね」などの温かな声が寄せられることとなりました。 【動画：犬をソファから降ろしたいおばあちゃん→なぜか降りてくれなくて…思わず頬が緩む『尊いやり取り』】 ソファをおりる？