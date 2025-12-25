おととい（23日）岡山県津山市と美咲町にまたがる山で94歳の男性が行方不明になったということです。 【地図をみる】「山に仕掛けた罠を探しに行く」山岳遭難94歳の男性が行方不明警察・猟友会などが捜索中【岡山】 行方が分からなくなっているのは津山市中原の岸本和夫さん（94）です。警察によりますと、岸本さんは今月23日午後0時半ごろ、家族に「山に仕掛けたイノシシ罠を探しに行く」と言い、自宅から自家用車で外出し