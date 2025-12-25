「自分は年金暮らしだから、確定申告なんて関係ない」「毎年何も言われないから、このままでいいはず」そう思っている年金受給者の方は少なくありません。 確かに、年金受給者の中には確定申告が法律上不要な人が多いのは事実です。しかし一方で、「申告しなくても問題はないが、申告しないと損をしてしまう人」がいることも、あまり知られていません。 本記事では、年金受給者の確定申告について、「申告不要な人」「申