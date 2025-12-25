長井市の店舗兼住宅できょう未明発生した強盗事件で、逃走した男とみられる人物は、黒っぽいフード付きジャンパーに白いマスクを付けていたことがわかりました。この事件はきょう午前3時20分ごろ長井市神明町の店舗兼住宅で、この家に住む70代の女性が物音に気づき目を覚ましたところ、男性と思われる人物から顔を殴られたうえ金銭を要求されたということです。女性は隙を見て近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました