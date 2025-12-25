女優の前田敦子（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。AKB48の同期、タレントの高橋みなみ（34）との乾杯ショットを披露した。「サントリー公式YouTubeチャンネルにて20周年を記念してサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』で乾杯しながらノンストップ対談を繰り広げています」と報告した。「2人きりで乾杯したの多分、人生初めて」と意外な告白も。「映像みてなんか泣きそうになったよ20年は長いね。深いに決まっ