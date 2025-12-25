フリーアナウンサーの羽鳥慎一が２５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。２３日に７８歳で亡くなった尾崎将司さんを悼んだ。男子ゴルフで国内ツアー通算９４勝を挙げたジャンボ尾崎こと、尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去。番組では、尾崎さんは約１年前にステージ４と診断され、その後は本人の強い意思で、病院ではなく自宅療養を続けていたと伝えた。長年トッププレイヤーとして活躍し、生