テレビ朝日の番組から生まれた、4人組メタバースアイドルユニット「めたしっぷ」のVチューバー、桜葉ハグが25日までにX（旧ツイッター）を更新。2026年3月31日をもって活動を休止すると発表した。桜葉は「本日の配信でもご説明させていただいた通り、来年2026年3月31日をもって、桜葉ハグの日々の個人配信、及びイベント活動を休止する運びとなりました」と報告。「大きな理由の1つといたしまして、家族の療養に専念させていただき