26日は大雪が見込まれるとして、JR盛岡支社は、列車の運転の見通しを発表しました。花輪線と北上線で、列車に遅れや運休が発生する可能性があるということです。その他の列車は通常通りの運転を計画していますが、天候の状況などにより、変更になる場合があるとして、今後の気象情報や最新の列車運行情報に注意するよう呼びかけています。バスなどによる代行輸送は行われません。最新の運行情報は、JRのホームページや