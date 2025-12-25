佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝が金沢競馬からの依頼を受けて２７、２８日に同競馬場での騎乗が決まった。「結果を出したい」と意気込んだ。２５日は４鞍に騎乗する。１ＲナットビーワンＢ４ＲミスターエヌＣ７ＲエイシンカトレアＣ１２ＲレスプレンドールＢ（本紙評価）