高松西警察署 25日未明、高松市国分寺町の県道で軽バンが原付きバイクに追突し、原付きバイクを運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと、25日午前4時15分ごろ、高松市国分寺町国分の県道で軽バンが原付きバイクに追突しました。 この事故で原付きバイクを運転していた男性が死亡しました。 警察は軽バンを運転していた男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 現場は片側一車線の直線道路で、照