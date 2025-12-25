安徽省合肥市の駱崗公園で飛行展示を行う電動垂直離着陸機。（７月２日撮影、ドローンから、合肥＝新華社記者／周牧）【新華社北京12月25日】中国では、低高度空域を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動「低空経済」が人々の日常生活に溶け込んでいる。中国民用航空局は、2025年の中国低空経済の市場規模が1兆5千億元（1元＝約22円）に達し、35年には3兆5千億元を超えると予想する。「低空経済」は24年と25年、2年連続で政