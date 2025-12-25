モデルでタレントの土屋アンナ（41）が25日までにインスタグラムを更新。最愛の母が死去したことを報告した。土屋は「無事にミュージカルクリスマスキャロルの千秋楽を迎える事ができました」と、一人3役を務めたミュージカルについて報告するとともに、「12月12日母が他界しました」と伝え、「多くの方の応援コメントに母は沢山支えられました。感謝しています」とつづった。続けて「最後の日まで側にいる事もできました。明日か