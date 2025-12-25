TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田90分SP」が24日、放送された。探偵に扮（ふん）したお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が「名探偵津田第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」で奮闘。双子兄弟によるお笑いコンビ、ザ・たっちのたくや（43）が、2週連続で江田島家のかかりつけの医師役で登場した。たくやは医師の「たくや」役で出演。殺人容疑をかけられた際は、防犯カメラでアリ