秋田地方気象台は25日午前5時59分、「暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を発表しました。東北地方は強い冬型の気圧配置となるため、沿岸は大荒れや大しけとなる見込みです。26日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、秋田県では、26日昼過ぎから27日にかけて、大雪に注意してください。26日は低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、27日にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置