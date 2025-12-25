ハイデイ日高は反発。日本経済新聞電子版が２４日、「ハイデイ日高の２０２５年３～１１月期の単独営業利益は５０億円前後だったようだ」と報じた。前年同期の４０億円から２割強伸び、同期間として過去最高を更新するという。この報道が買い材料視されているようだ。 なお、正式な決算発表は来年１月６日を予定している。 出所：MINKABU PRESS