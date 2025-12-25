セキチューは大幅反落。２４日取引終了後、第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）単独決算を発表した。売上高は２３８億１３００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益は５億１７００万円（同６．４％減）だった。日用品部門やリフォーム部門、食料品部門が好調に推移した一方、人件費の増加や店舗改装による一時費用の発生などが利益面で重荷となった。 出所：MINKABU PRESS