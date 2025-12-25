味の素が反発している。２４日の取引終了後に自社株２７９０万２０００株（消却前発行済み株数の２．７７％）を２６年１月２６日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は９億７７７３万５６１６株となる。 出所：MINKABU PRESS