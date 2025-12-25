シンバイオ製薬は動意づいている。この日取引開始前、ブリンシドホビル注射剤を用いたアルツハイマー型認知症を含む脳神経変性疾患の治療薬開発に関して米国タフツ大学との共同研究成果を基に特許出願し、今回グローバルにおける独占的な事業化を目的としてタフツ大学とライセンス契約を締結したと発表した。同特許は特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願を完了しており、契約は来年１月１日付で発効するという。