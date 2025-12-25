横浜FCは24日、8選手と2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」における契約を更新したことを発表した。契約更新したのはGK石井僚(25)、DF岩武克弥(29)、MF村田透馬(25)、MF窪田稜(24)、MF熊倉弘貴(23)、MF小倉陽太(24)、MF遠藤貴成(23)、FW前田勘太朗(18)となる。横浜FCは今季J1リーグ戦を18位で終え、J2に降格した。以下、8選手の今季J1出場記録■石井僚0試合0得点■岩武克弥11試合0得点■村田透馬18試合