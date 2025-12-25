横浜FCは24日、GK石井僚(25)が10月10日に入籍していたことを発表した。石井はザスパ群馬から今年3月に完全移籍。今季はルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「この度、私事ではございますが入籍いたしました。彼女はいつも元気で明るく、僕にたくさんパワーをくれる方です。これまで以上に責任と自覚を持ち、2人で支え合って笑顔の溢れる家庭を築いて守って行きたいと思います。暖かく見守