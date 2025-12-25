25日午前0時50分ごろ、北海道音更町東和東5線の一部2階建て住宅で「炎が燃え上がっているのが見える」と通行人から119番があった。帯広署によると、焼け跡から1人の遺体が見つかった。住人の70代男性と連絡が取れておらず、署は遺体が男性とみて身元や出火原因を調べている。