２５日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、大みそかに放送する「第７６回紅白歌合戦」恒例のけん玉ギネスに挑戦するゲストを発表した。この日の「あさイチ」ゲストは三山ひろし。三山は毎年「けん玉世界記録への道」として、大勢の人間でけん玉をリレーする記録に挑戦。番組では今年挑戦するゲストを発表した。ＩＬＬＩＴのＩＲＯＨＡ、＆ＴＥＡＭＭＡＫＩ、新浜レオンの紅白出場組の他、ＤＪＫＯＯ、ハリセンボンの箕輪