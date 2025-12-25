ホンジュラス大統領選で当選を果たしたナスリ・アスフラ氏（国民党）＝1日/Marvin Recinos/AFP/Getty Images（CNN）中米ホンジュラスの大統領選挙で、選管当局は24日、保守系のナスリ・アスフラ氏が勝利したと発表した。同氏は米国のドナルド・トランプ大統領が支持を表明した候補で、中道右派のサルバドル・ナスララ氏を僅差（きんさ）でかわした。今回の選挙では、外国の介入や不正投票をめぐる疑惑が指摘されていた。ホンジュラ