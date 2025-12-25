テレビ朝日系の新特撮ヒーローシリーズ「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（26年2月15日スタート、日曜午前9時半）のメインビジュアルが25日付で解禁された。初回放送日の発表に合わせて解禁されたもので、物語には3人の「ギャバン」が登場し、別次元に存在することも明らかになった。また、巨大ロボにも変形できる宇宙船「コスモギャバリオン」も初公開された。3人のギャバンは、赤いコンバットスーツのギャバン・インフィニ