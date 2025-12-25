◆園田競馬６日目（１２月２５日）《小牧太》２２３勝。エコロクラージュ（１１Ｒ）で重賞制覇に燃える。「来年２月のフェブラリーＳに出走するためにも勝ちたい」（◎）。ナナン（９Ｒ）も「能力は高い」（◎）。ワキノグラス（２Ｒ）は「立ち回り次第でチャンスはある」（○）。テクノハッピー（７Ｒ）は「ひとつでも上位を目指していく」（△）。《下原理》１２４勝。エイシンシギー（３Ｒ）に力が入る。「前走でき