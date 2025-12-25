タレントの明石家さんまが２４日深夜、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送ＳＰ」（深夜０時２５分）に生出演した。フジテレビの２４日深夜は、１９９０年からさんまと元フジテレビアナウンサーでタレントの八木亜希子がとＭＣを務める「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」が生放送されてきたが、今年は放送されず同番組の生放送となった。さんまは「生だぁ〜！」と絶叫し番組はスタ