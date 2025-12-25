ゲームセンターが発展したのは1970年代以降のことだ。当時の娯楽施設はパチンコ店が主だったが、メダルゲームの流行を機に、換金せず景品も出さないタイプの店舗としてゲーセンが現れた。75年に「モグラ叩き」、78年に「スペースインベーダー」が開発されると、どちらも大ヒットした。エスケイジャパン 八百博徳社長（1）高校の同級生に誘われ入社すると、社員は2人だけだった80年代に入ると、バイク型のマシンを傾けて操作す