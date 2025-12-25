【不動産業界 噂の現場】住宅支援は新築→中古へシフト…背景には深刻な「空き家増加問題」が不動産を、住むための「場所」として扱うのか。それとも、儲けるための「資産」として扱うのか。2025年、日本の不動産業界を賑わせた3つの出来事は、この問いを同時に突きつけてきた。■ 浮上した「金融商品化」の問題点1つ目は、マンション価格の高騰とそれに対する反発の強まりだ。都心部では「普通に働いてもマンションは買えない