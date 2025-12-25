´Ú¹ñ¤Î¶âÌ±¼â¡Ê¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯¡Ë¹ñÌ³ÁíÍý¤Ï24Æü¡¢¡Ö¼«»¦Í½ËÉ¤ò¹ñÀ¯¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¹ñÌ±¤ò¼é¤ëºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶âÁíÍý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¯ÉÜÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡ËÄ£¼Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«»¦Í½ËÉÀ¯ºö´Ø·¸Ä¹´±²ñµÄ¤Ç¡¢¡Ö¼«»¦¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Ä¿ÍÅªÌäÂê¤ä»ö¸å¤Î¼£ÎÅÅª´ÑÅÀ¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤Ù¤­ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¼Ò²ñÅªÌäÂê¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤¹Å¾´¹¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£