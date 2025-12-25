KKロングセラーズから、新書『レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に再起動せよ！』が登場します。2024年12月16日より、全国の書店およびオンライン書店にて順次展開がスタート！医学博士でありアーティストでもあるNobu Suetake（末武 信宏）氏が、最先端の美容医療とアート、そして「ダ・ヴィンチ」のマルチタスク脳を掛け合わせた、かつてない視点の一冊です。 KKロングセラーズ・レオナルド・ダ・ヴィンチを現代に再起動せよ