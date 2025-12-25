重度の知的障害を持つ姉妹に対して性犯罪を犯した疑いを受けている障害者夜間学校の校長が、検察に送致された。忠北（チュンブク）警察庁は24日、性暴力処罰法上の障害者威計姦淫と強制わいせつの疑いで、50代の男性Aを在宅のまま送致したと明らかにした。Aは忠清北道沃川（チュンチョンプクト・オクチョン）の障害者夜間学校や、自身が幹部として在職している障害者自立生活センターなどで、知的障害のある20代の女性Bさんを昨年4