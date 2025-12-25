―［言論ストロングスタイル］― “早期解散”や“越年国会”の噂は泡のように消え、政局は静かな均衡へ戻った。しかし、その安定は本物か。ガソリン減税や年収ラインの引き上げという見せ場の裏で、防衛増税や利上げの気配が忍び寄る。短期的な小手先の成果が長期的な政治と経済の行方を曇らせるならば、それは歓迎すべき安定なのか――（以下、憲政史研究家・倉山満氏による寄稿）◆「早期解散」「越年国会」「連立離脱」何も起