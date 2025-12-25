親の介護は突然やってくる。その前にやっておくべきことは何か。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「親の預貯金や財産について情報収集しておくべきだ。親の自立を支えるプロジェクトと割り切ってやるべき」という。ライターの吉田潮さんが聞いた――。（第1回）写真＝iStock.com／hikastock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hikastock■「介護殺人」という“最悪の悲劇”は他人事ではない2024年7月に東京・