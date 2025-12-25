伊藤詩織氏監督のドキュメンタリー映画『Black Box Diaries』が公開され、性犯罪事件発生時の警察がどのように捜査を進めているかが映し出されている。ジャーナリストの柴田優呼さんは「映画で警察が物的証拠を求める場面があるが、実際にはDNAなどがなくても刑事事件で立件できる。元大阪高検の田中嘉寿子弁護士に聞いた」という――。筆者撮影会見での伊藤詩織さん＝2025年12月15日、東京都千代田区の日本外国特派員協会 - 筆者