2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「エンタメ」ジャンルの人気記事です。（初公開日は8月13日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝世界的トップモデルである冨永愛には、規格外の息子がいる。名前は冨永章胤（あきつぐ）。現在20歳（！）。2025年6月にミラノコレクションデビューしたことがちょうどホットな話題。195センチの超長身