京都が今季神戸から期限付き移籍していたＭＦ斉藤未月（２６）を、完全移籍で獲得することが２４日、決定的になった。湘南からロシア１部ルビンカザン、Ｇ大阪を経て２３年１月神戸に加入した斉藤は、同年８月に左膝の複合的な重傷を負い離脱。しかし負傷後に長期契約を結んだ神戸のサポートと、斉藤自身の努力もあって２５年２月、約１年半ぶりの復帰を果たした。同年７月には、湘南時代の恩師・チョ貴裁監督（５６）の率いる京